Covid, allerta della Polizia postale: falsi sms e comunicati sui vaccini (Di lunedì 15 marzo 2021) La Polizia postale ha lanciato un'allerta sulla circolazione in rete di un falso comunicato Aifa (nel quale viene vietato l'utilizzo di diversi lotti di vaccino AstraZeneca ) e su falsi sms (con i ...

