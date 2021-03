Covid: a Milano primo Drive through vaccinale esercito, fino a 2mila dosi al giorno (3) (Di lunedì 15 marzo 2021) (Adnkronos) - Le linee attive per l'attività di screening attraverso tamponi molecolari e i test rapidi sono al momento sei al Drive through del Parco Trenno, due quelle dedicate alle vaccinazioni. In base alle esigenze e alle richieste potranno essere incrementate. Cinque i minuti necessari per la vaccinazione, tra le procedure di accettazione e la somministrazione, tutto senza scendere dalla propria auto; altri 15 minuti servono per l'attesa all'interno del parcheggio in caso di reazioni al farmaco. "Oggi ci sono due linee per la vaccinazione ma da domani saranno quattro, ci stiamo preparando a grandi numeri che da soli – ha aggiunto il dg dell'Asst Santi Paolo e Carlo, Matteo Stocco - non avremmo potuto raggiungere; anche in questa occasione è risultata strategica la sinergia tra i nostri enti: capacità organizzativa, professionalità e competenza ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) (Adnkronos) - Le linee attive per l'attività di screening attraverso tamponi molecolari e i test rapidi sono al momento sei aldel Parco Trenno, due quelle dedicate alle vaccinazioni. In base alle esigenze e alle richieste potranno essere incrementate. Cinque i minuti necessari per la vaccinazione, tra le procedure di accettazione e la somministrazione, tutto senza scendere dalla propria auto; altri 15 minuti servono per l'attesa all'interno del parcheggio in caso di reazioni al farmaco. "Oggi ci sono due linee per la vaccinazione ma da domani saranno quattro, ci stiamo preparando a grandi numeri che da soli – ha aggiunto il dg dell'Asst Santi Paolo e Carlo, Matteo Stocco - non avremmo potuto raggiungere; anche in questa occasione è risultata strategica la sinergia tra i nostri enti: capacità organizzativa, professionalità e competenza ...

Covid - 19, al Parco Trenno di Milano vaccini al Drive Through ...di Milano, il più grande Drive Through della Difesa d'Italia e il primo in cui 2 linee, precedentemente usate per effettuare i tamponi, sono state riconvertite per effettuare i vaccini anti - Covid.

Covid: a Milano primo Drive through vaccinale esercito, fino a 2mila dosi al giorno (3) (Adnkronos) – Le linee attive per l'attività di screening attraverso tamponi molecolari e i test rapidi sono al momento sei al Drive through del Parco Trenno, due quelle dedicate alle vaccinazioni.

di Milano, il più grande Drive Through della Difesa d'Italia e il primo in cui 2 linee, precedentemente usate per effettuare i tamponi, sono state riconvertite per effettuare i vaccini anti-Covid.