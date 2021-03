Covid: a Milano primo Drive through vaccinale esercito, fino a 2mila dosi al giorno (2) (Di lunedì 15 marzo 2021) (Adnkronos) - Il Drive through è frutto della collaborazione tra la Difesa e Regione Lombardia, Ats, Comune Milano, Protezione Civile e Asst Santi Paolo e Carlo. Il Centro Ospedaliero Militare di Milano metterà a disposizione il personale medico e sanitario mentre l'ospedale Santi Paolo e Carlo gestirà tutti gli aspetti organizzativi e amministrativi. La collaborazione tra i due enti per le vaccinazioni è già in corsoall'ospedale militare di Baggio dove dal 18 gennaio è iniziata la vaccinazione degli over 80enni e si arriverà a 1.300 vaccini al giorno. "Eravamo qui a novembre per inaugurare i primi tamponi e oggi con un'intuizione intelligente si svilupperanno anche delle linee vaccinali. E' un Drive through che racconta un lavoro congiunto che infonde fiducia", ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) (Adnkronos) - Ilè frutto della collaborazione tra la Difesa e Regione Lombardia, Ats, Comune, Protezione Civile e Asst Santi Paolo e Carlo. Il Centro Ospedaliero Militare dimetterà a disposizione il personale medico e sanitario mentre l'ospedale Santi Paolo e Carlo gestirà tutti gli aspetti organizzativi e amministrativi. La collaborazione tra i due enti per le vaccinazioni è già in corsoall'ospedale militare di Baggio dove dal 18 gennaio è iniziata la vaccinazione degli over 80enni e si arriverà a 1.300 vaccini al. "Eravamo qui a novembre per inaugurare i primi tamponi e oggi con un'intuizione intelligente si svilupperanno anche delle linee vaccinali. E' unche racconta un lavoro congiunto che infonde fiducia", ha ...

