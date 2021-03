Covid: a Milano primo Drive through vaccinale esercito, fino a 2mila dosi al giorno (2) (Di lunedì 15 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 15 marzo 2021) su Notizie.it.

rtl1025 : ?? E' morto poco fa il fotografo Giovanni #Gastel. 65 anni era ricoverato in condizioni già gravissime al fiera di M… - Agenzia_Ansa : A Milano vaccini rapidi, tutto in 5 minuti e in auto. Un sistema di somministrazioni che ogni giorno, in nove ore,… - repubblica : ?? Covid, morto a Milano il fotografo Giovanni Gastel: aveva 65 anni, nipote di Luchino Visconti - genovesergio76 : RT @Agenzia_Ansa: A Milano vaccini rapidi, tutto in 5 minuti e in auto. Un sistema di somministrazioni che ogni giorno, in nove ore, può es… - Italia_Notizie : Va in ospedale per il vaccino anti-Covid, coppia di anziani viene travolta dall’ambulanza -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Milano "Continue privazioni della libertà: gente al limite della sopportazione" ... il Drive Through allestito al Parco di Trenno a Milano, ha tenuto a sottolineare che per molti la ... che è l'unico mezzo per sconfiggere il Covid - 19. Ha inoltre continuato ribadendo: 'Stiamo ...

Vaccino, algoritmo decide chi deve farlo prima: presto sarà applicato in Lombardia Gli esperti lo chiamano Covid Vulnerability Score ed è un per sapere chi deve vaccinarsi prima. Quello messo a punto dall' Università di Milano - Bicocca sarà presto applicato in per la campagna vaccinale, e ha un vantaggio ...

Covid, la mappa dei contagi: il virus preme alle porte di Milano IL GIORNO Europa League, la partita del ritorno degli ottavi trasmessa in chiaro in tv si giocherà giovedì 18 marzo 2021 alle ore 21.00 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano. La partita verrà disputata a porte chiuse per via delle misure di contenimento adottate in contrasto alla ...

Covid, Figliuolo: entro settembre l'80% di vaccinati Milano, 15 mar. (askanews) - "A fare le carte ci penseremo dopo, intanto pensiamo a vaccinare". Così il commissario strarordinario Francesco ...

