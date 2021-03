Covid, a Milano inaugurato il drive through per le vaccinazioni | L'Ema: 'Pfizer, Moderna e Johnson efficaci contro varianti' (Di lunedì 15 marzo 2021) A Milano apre al parco Trenno il primo drive - through vaccinale: ogni giorno, in nove ore, possono essere inoculate duemila dosi. Intanto l'Ema conferma l''ottima efficacia contro le nuove varianti' ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 15 marzo 2021) Aapre al parco Trenno il primovaccinale: ogni giorno, in nove ore, possono essere inoculate duemila dosi. Intanto l'Ema conferma l''ottimale nuove' ...

Advertising

rtl1025 : ?? E' morto poco fa il fotografo Giovanni #Gastel. 65 anni era ricoverato in condizioni già gravissime al fiera di M… - Agenzia_Ansa : A Milano vaccini rapidi, tutto in 5 minuti e in auto. Un sistema di somministrazioni che ogni giorno, in nove ore,… - eziomauro : Vaccino anti-Covid, a Milano si fa in auto in 5 minuti al drive through della Difesa - discoradioIT : Vaccino anti-Covid, a Cerro Maggiore il cinema si trasforma in centro vaccinale: obiettivo mille dosi al giorno… - spleenaffogato : RT @ultimenotizie: È a #Milano che si registra il picco di povertà assoluta per Covid: mai così tanti sono stati in miseria negli ultimi 15… -