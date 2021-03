Covid, 79 decessi in Lombardia: a Bergamo 125 nuovi contagi (Di lunedì 15 marzo 2021) A fronte di 21.605 tamponi effettuati, sono 2.185 i nuovi positivi (10,1%). I guariti/dimessi sono 6.430. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 21.605 (di cui 17.547 molecolari e 4.058 antigenici) totale complessivo: 7.354.998 – i nuovi casi positivi: 2.185 (di cui 126 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 546.761 (+6.430), di cui 5.015 dimessi e 541.746 guariti – in terapia intensiva: 728 (+14) – i ricoverati non in terapia intensiva: 6.198 (+121) – i decessi, totale complessivo: 29.299 (+79) I nuovi casi per provincia: Milano: 658 di cui 220 a Milano città; Bergamo: 125; Brescia: 431; Como: 33; Cremona: 73; Lecco: 165; Lodi: 28; Mantova: 58; Monza e Brianza: 373; Pavia: 88; Sondrio: 10; Varese: 88. Leggi su bergamonews (Di lunedì 15 marzo 2021) A fronte di 21.605 tamponi effettuati, sono 2.185 ipositivi (10,1%). I guariti/dimessi sono 6.430. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 21.605 (di cui 17.547 molecolari e 4.058 antigenici) totale complessivo: 7.354.998 – icasi positivi: 2.185 (di cui 126 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 546.761 (+6.430), di cui 5.015 dimessi e 541.746 guariti – in terapia intensiva: 728 (+14) – i ricoverati non in terapia intensiva: 6.198 (+121) – i, totale complessivo: 29.299 (+79) Icasi per provincia: Milano: 658 di cui 220 a Milano città;: 125; Brescia: 431; Como: 33; Cremona: 73; Lecco: 165; Lodi: 28; Mantova: 58; Monza e Brianza: 373; Pavia: 88; Sondrio: 10; Varese: 88.

