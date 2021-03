Covid, 339 i medici morti in Italia (Di lunedì 15 marzo 2021) (Adnkronos) – Salgono a 339 i medici morti in Italia durante la pandemia di Covid-19. Giorgio Guidetti, presidente della Società Italiana di vestibologia e libero professionista, e Maurizio Cerquetani, medico di medicina generale, sono gli ultimi colleghi ricordati dalla Fnomceo (Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 marzo 2021) (Adnkronos) – Salgono a 339 iindurante la pandemia di-19. Giorgio Guidetti, presidente della Societàna di vestibologia e libero professionista, e Maurizio Cerquetani, medico dina generale, sono gli ultimi colleghi ricordati dalla Fnomceo (Federazione nazionale Ordini deichirurghi e odontoiatri). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

