Covid-19, zona rossa e figli in Dad: a chi spetta e come richiedere il bonus baby sitter (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiA partire da oggi, lunedì 15 marzo 2021, entra ufficialmente in vigore il Decreto Legge firmato dal nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi. Tra le novità di questo nuovo provvedimento adottato, c’è l’assenza, fino al 6 aprile, di zone gialle in Italia. Il Paese sarà colorato di arancione e di rosso, tranne la Sardegna rimasta in zona bianca. Il nuovo Decreto Legge prevede inoltre che “nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni i cui territori si collocano in zona bianca, si applicano le misure stabilite per la zona rossa“. Con le nuove regole per fronteggiare la crisi pandemica da Covid-19, dove si stabiliscono i criteri per passare in zona rossa, e cioè 250 casi positivi ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiA partire da oggi, lunedì 15 marzo 2021, entra ufficialmente in vigore il Decreto Legge firmato dal nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi. Tra le novità di questo nuovo provvedimento adottato, c’è l’assenza, fino al 6 aprile, di zone gialle in Italia. Il Paese sarà colorato di arancione e di rosso, tranne la Sardegna rimasta inbianca. Il nuovo Decreto Legge prevede inoltre che “nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni i cui territori si collocano inbianca, si applicano le misure stabilite per la“. Con le nuove regole per fronteggiare la crisi pandemica da-19, dove si stabiliscono i criteri per passare in, e cioè 250 casi positivi ...

Agenzia_Ansa : Mezza Italia entra nella zona rossa. Si è chiuso l'ultimo weekend di libertà prima del lockdown e le città si sono… - SkyTG24 : Covid Lombardia, la regione da oggi è in zona rossa. DIRETTA - Agenzia_Italia : Tra rosso e arancione l'Italia torna in 'lockdown' per due settimane - celestinoceles7 : RT @Giovanni7769: Bergamo, grande campagna vaccinale contro la meningite, la stessa zona dove il covid ha fatto più vittime So che voi dire… - Telefriuli1 : Il lockdown dei pordenonesi: «Non eravamo da zona rossa, ora vaccini alla svelta per tutti» ????????????… -