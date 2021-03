Covid-19, la situazione aggiornata sui contagi in Campania: il bollettino (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Unità di Crisi della Regione Campania ha diramato il bollettino sui contagi aggiornato a oggi, lunedì 15 marzo. Sono 1.823 i nuovi casi di positività al Covid riscontrati nelle ultime 24 ore su 12.652 tamponi effettuati. Di seguito il report completo: Positivi del giorno: 1.823 (di cui 112 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 1.104 Sintomatici: 607 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare Tamponi del giorno: 12.652 (di cui 1.255 antigenici) Totale positivi: 305.445 (di cui 10.818 antigenici) Totale tamponi: 3.263.727 di cui 164.268 antigenici)? ?Deceduti: 35 (*)? Totale deceduti: 4.719 Guariti: 1.737 Totale guariti: 203.680 * 17 deceduti nelle ultime 48 ore, 18 deceduti in precedenza ma ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Unità di Crisi della Regioneha diramato ilsuiaggiornato a oggi, lunedì 15 marzo. Sono 1.823 i nuovi casi di positività alriscontrati nelle ultime 24 ore su 12.652 tamponi effettuati. Di seguito il report completo: Positivi del giorno: 1.823 (di cui 112 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 1.104 Sintomatici: 607 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare Tamponi del giorno: 12.652 (di cui 1.255 antigenici) Totale positivi: 305.445 (di cui 10.818 antigenici) Totale tamponi: 3.263.727 di cui 164.268 antigenici)? ?Deceduti: 35 (*)? Totale deceduti: 4.719 Guariti: 1.737 Totale guariti: 203.680 * 17 deceduti nelle ultime 48 ore, 18 deceduti in precedenza ma ...

