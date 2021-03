Covid-19, il bollettino del 15 marzo: 15.267 i nuovi casi. I morti sono 354 (Di lunedì 15 marzo 2021) Nelle ultime 24 ore ore i nuovi casi di coronavirus sono stati 15.267 a fronte di un numero di tamponi pari a 179.015. Ancora alto il numero di decessi: 354 mentre i guariti sono stati quasi 16 mila. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 15 marzo 2021) Nelle ultime 24 ore ore idi coronavirusstati 15.267 a fronte di un numero di tamponi pari a 179.015. Ancora alto il numero di decessi: 354 mentre i guaritistati quasi 16 mila. L'articolo .

Advertising

borghi_claudio : @Lorenzo42059670 @luigiluccarini @scenarieconomic @edrago81 Beh direi. Sotto i 50 anni sono morte solo 1000 persone… - SkyTG24 : Covid Lombardia, la regione da oggi è in zona rossa. DIRETTA - borghi_claudio : @tony27102457 @diegomeloni @cris_cersei Non li classifico perchè mi pare evidente che in troppi casi sia impossibil… - itapress24 : ?? Bollettino #Coronavirus di oggi #15marzo ?? • 15.267 contagi • 354 morti • 15.807 guariti (179.015 tamponi)… - sportface2016 : #Lombardia: il bollettino e i numeri odierni del #15marzo #Coronavirus #Covid_19 -