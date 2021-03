Covid, 15.267 nuovi casi su 179.015 tamponi e altri 354 decessi (Di lunedì 15 marzo 2021) Sono 15.267 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 179.015 tamponi processati. Il tasso di positività si attesta all'8,5%, in aumento rispetto al 7,78% di domenica. Nelle ultime ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 15 marzo 2021) Sono 15.267 idi coronavirus registrati in Italia, a fronte di 179.015processati. Il tasso di positività si attesta all'8,5%, in aumento rispetto al 7,78% di domenica. Nelle ultime ...

Advertising

monicabi5 : Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: Aifa vieta utilizzo vaccino AstraZeneca in Italia, decisione Ema il 18 m… - AlteaZucchini : RT @MediasetTgcom24: Covid, 15.267 nuovi casi su 179.015 tamponi e altri 354 decessi #Coronavirusitalia - IlBlogdiAndy : RT @Agenzia_Ansa: Sono 243 gli ingressi in terapia intensiva, +820 i ricoveri nei reparti ordinari. Il tasso di positività sale all'8,5% #A… - Avvenire_Nei : 15.267 nuovi contagi e 354 morti. Segnali di peggioramento nelle regioni - Agenzia_Ansa : Sono 243 gli ingressi in terapia intensiva, +820 i ricoveri nei reparti ordinari. Il tasso di positività sale all'8… -