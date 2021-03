Covid: 15.267 nuovi casi e 354 morti, aumento tasso di positività all'8,53% (Di lunedì 15 marzo 2021) AGI - Sono 15.267 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in diminuzione rispetto ai 21.315 di ieri. Con 179.015 tamponi eseguiti, contro i 273.966 di ieri, il tasso di positività è cresciuto dal 7,78 all'8,53%. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In aumento anche il numero dei decessi: 354 (ieri 264), per un totale di 102.499 vittime da inizio epidemia. In aumento anche i ricoveri: le terapie intensive che sono 75 in più (+100 ieri), con 243 ingressi del giorno, salgono a quota 3.157 mentre i ricoveri ordinari aumentano di ben 820 unità (ieri +365) e sono in tutto 25.338. La Regione con più casi è l'Emilia Romagna (+2.822), seguita da Lombardia (+2.185), Campania (+1.823), Piemonte (+1.742) e Lazio ... Leggi su agi (Di lunedì 15 marzo 2021) AGI - Sono 15.267 iin Italia nelle ultime 24 ore, in diminuzione rispetto ai 21.315 di ieri. Con 179.015 tamponi eseguiti, contro i 273.966 di ieri, ildiè cresciuto dal 7,78 all'8,53%. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Inanche il numero dei decessi: 354 (ieri 264), per un totale di 102.499 vittime da inizio epidemia. Inanche i ricoveri: le terapie intensive che sono 75 in più (+100 ieri), con 243 ingressi del giorno, salgono a quota 3.157 mentre i ricoveri ordinari aumentano di ben 820 unità (ieri +365) e sono in tutto 25.338. La Regione con piùè l'Emilia Romagna (+2.822), seguita da Lombardia (+2.185), Campania (+1.823), Piemonte (+1.742) e Lazio ...

