Covid | 15 267 contagi e 354 morti Sale il tasso di positività | 7 | 8%

(Di lunedì 15 marzo 2021) ROMA – Nelle ultime ventiquattro ore in Italia sono stati rilevati 15.267 nuovi casi di coronavirus a fronte di 179.015 tamponi eseguiti per un tasso di positiva che dunque sale all’8,5%. Ieri i nuovi contagiati erano stati 21.315 con 273.966 tamponi per un tasso di positività del 7,8%. Nelle ultime ventiquattro ore ci sono stati 354 decessi in Italia per coronavirus, ieri i morti erano stati 264. Crescono ancora le terapie intensive occupate da coronavirus in Italia, oggi sono in tutto 3.157, 75 più di ieri. Ieri le terapie intensive si erano riempite di 100 unità. È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e ministero della Salute.