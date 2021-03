Courtney Love: “Ho rischiato di morire di anemia”. La cantante colpita dal morbo di Crohn? (Di lunedì 15 marzo 2021) Courtney Love ha rivelato di essere quasi morta l’anno scorso dopo aver sofferto di anemia. La rockstar, 56 anni, ha visto il suo peso precipitare a soli 44 chili. Lo ha raccontato lei stessa, parlando dei problemi di salute estremi che l’hanno lasciata “debilitata, in un dolore indescrivibile” lo scorso agosto. La cantante – famosa per essere stata sposata con il leggendario frontman dei Nirvana, Kurt Cobain – ha raccontato ai fan che stava per morire di anemia, una condizione in cui vengono a mancare l’apporto sufficiente di globuli rossi sani per trasportare abbastanza ossigeno ai tessuti del corpo. LEGGI ANCHE => Endometriosi, la malattia che rovina la vita a tre milioni di donne in Italia. Whoopi Goldberg: “Nessuno la prende sul serio” “Debilitata, con un ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 15 marzo 2021)ha rivelato di essere quasi morta l’anno scorso dopo aver sofferto di. La rockstar, 56 anni, ha visto il suo peso precipitare a soli 44 chili. Lo ha raccontato lei stessa, parlando dei problemi di salute estremi che l’hanno lasciata “debilitata, in un dolore indescrivibile” lo scorso agosto. La– famosa per essere stata sposata con il leggendario frontman dei Nirvana, Kurt Cobain – ha raccontato ai fan che stava perdi, una condizione in cui vengono a mancare l’apporto sufficiente di globuli rossi sani per trasportare abbastanza ossigeno ai tessuti del corpo. LEGGI ANCHE => Endometriosi, la malattia che rovina la vita a tre milioni di donne in Italia. Whoopi Goldberg: “Nessuno la prende sul serio” “Debilitata, con un ...

