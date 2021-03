"Così Raoul Casadei è morto di Covid in ospedale". La devastante testimonianza del figlio (Di lunedì 15 marzo 2021) I Casadei abitano tutti insieme, in una grande villa. E' lì che è avvenuto il contagio, fatale per Raoul. “L'unico a non essere contagiato sono stato io”, dice Mirko (figlio di Raoul Casadei) a Live Non è la D'Urso. Il re del liscio è morto di Covid, aveva 83 anni. Aspettava il vaccino. “Sembrava che le cose stessero migliorando. Poi si è aggravato. Febbre alta e tosse. Il 118 l'ha portato in ospedale, è salito in ambulanza con le proprie gambe. In ospedale era sorridente ed allegro. Poi sono peggiorate le cose”, racconta Mirko che porta avanti la band fondata da suo padre. Non era stato ancora chiamato per il vaccino. A Live parla anche Matteo Bassetti: “La prima ondata è arrivata alle nostre spalle, la seconda pure. Ma la terza ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Iabitano tutti insieme, in una grande villa. E' lì che è avvenuto il contagio, fatale per. “L'unico a non essere contagiato sono stato io”, dice Mirko (di) a Live Non è la D'Urso. Il re del liscio èdi, aveva 83 anni. Aspettava il vaccino. “Sembrava che le cose stessero migliorando. Poi si è aggravato. Febbre alta e tosse. Il 118 l'ha portato in, è salito in ambulanza con le proprie gambe. Inera sorridente ed allegro. Poi sono peggiorate le cose”, racconta Mirko che porta avanti la band fondata da suo padre. Non era stato ancora chiamato per il vaccino. A Live parla anche Matteo Bassetti: “La prima ondata è arrivata alle nostre spalle, la seconda pure. Ma la terza ...

Advertising

_Techetechete : Gloria Gaynor canta 'Romagna mia'. Ciao Raoul, noi ti salutiamo così. Vedi su RaiPlay la puntata di 'Unici' dedica… - leone52641 : RT @NinettaOrlando: E anche Raoul Casadei ci ha lasciati. Nonostante non l'ho mai conosciuto e non l'ho mai visto di presenza la tua musica… - AnnaRDelorenzo : RT @NinettaOrlando: E anche Raoul Casadei ci ha lasciati. Nonostante non l'ho mai conosciuto e non l'ho mai visto di presenza la tua musica… - IoTiRetwitto : RT @NinettaOrlando: E anche Raoul Casadei ci ha lasciati. Nonostante non l'ho mai conosciuto e non l'ho mai visto di presenza la tua musica… - OnlyPopPlease1 : RT @_Techetechete: Gloria Gaynor canta 'Romagna mia'. Ciao Raoul, noi ti salutiamo così. Vedi su RaiPlay la puntata di 'Unici' dedicata al… -

Ultime Notizie dalla rete : Così Raoul Raoul Casadei, il figlio Mirko a Live non è la D'Urso: 'Gli artisti non muoiono mai' Durante la trasmissione Live, non è la D'Urso è intervenuto il figlio del cantante, Mirko, che ha ricordato così il padre: 'Raoul non è del tutto morto, perché gli artisti non muoiono mai, le sue ...

GRAMMY AWARDS 2021/ Diretta streaming: nomination e vincitori, come seguire cerimonia RAOUL CASADEI MORTO DI COVID/ Figlio Mirko: "vivrà ancora come artista" A condurre la serata sarà ... infatti, non è ancora prevista una diretta streaming o televisiva dei Grammy Awards 2021, così come ...

Raoul Bova: dopo morte genitori e infortuni rinasce con Bortuzzo | Intervista Corriere della Sera Durante la trasmissione Live, non è la D'Urso è intervenuto il figlio del cantante, Mirko, che ha ricordatoil padre: 'non è del tutto morto, perché gli artisti non muoiono mai, le sue ...CASADEI MORTO DI COVID/ Figlio Mirko: "vivrà ancora come artista" A condurre la serata sarà ... infatti, non è ancora prevista una diretta streaming o televisiva dei Grammy Awards 2021,come ...