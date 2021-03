Corsa Champions | Roma delusa | respinto il ricorso sul caso Diawara | resta il 3-o a tavolino per il Verona

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 marzo 2021) Confermata la sconfitta adellacontro il, valida per la prima giornata di campionato (in campo era finita 0-0). I giallorossi avevano inseritonella lista under 22 nonostante avesse già compiuto 23 anni. Lacosì a 50 punti a pari merito col Napoli. Il collegio di garanzia presso il Coni ha infattiil.. Confermata la decisione del Giudice Sportivo e della Corte Sportiva d'Appello della Figc. Laera stata penalizzata lo scorso 22 settembre e aveva presentato un primopuntando sulla buona fede dell'errore: la società giallorossa aveva infatti sottolineato come, avendo ancora altri quattro posti disponibili nella lista degli over, non ...