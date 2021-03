Coronavirus ultime notizie Aifa | sospensione precauzionale del vaccino AstraZeneca Stessa decisione in Francia e Germania

Advertising

Torna a correre la curva dei contagi da in Campania dopo la flessione di ieri: oggi il virus fa registrare 1.823 positivi su 12.652 tamponi effettuati , 626 in meno di ieri con 9.674 tamponi in meno ...In Veneto invece i casi registrati nelle24 ore sono 841, con 10 morti, mentre in Puglia i nuovi positivi sono 715, con 34 decessi. +++IL BOLLETTINO NAZIONALE DOPO LE 17+++Sono 1.536 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi ... “Nella Asl Roma 1 sono 341 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare ...L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca contro Covid-19 su tutto il territorio nazional ...