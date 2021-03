Coronavirus, torna a salire il numero dei morti. Aifa: sospeso “in via precauzionale” vaccino AstraZeneca in Italia (Di lunedì 15 marzo 2021) Sono 15.267 i positivi al test del Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, e le vittime 354. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Ieri i nuovi casi erano stati 21.315 e i morti 264. Sempre nelle ultime 24 ore, Sono stati effettuati 179.015 tamponi molecolari e antigenici per il Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri i test erano stati 273.966. Un netto calo abituale la domenica.Il tasso di positività (rapporto positivi/test) odierno è dell'8,5%%, ieri era stato del 7,8%, quindi oggi in aumento dello 0,7%. In aumento anche i ricoveri: le terapie intensive che sono 75 in più (+100 ieri), con 243 ingressi del giorno, salgono a quota 3.157 mentre i ricoveri ordinari aumentano di ben 820 unità (ieri +365) e sono in tutto 25.338. Le Regioni più colpite sono ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 15 marzo 2021) Sono 15.267 i positivi al test delnelle ultime 24 ore in, e le vittime 354. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Ieri i nuovi casi erano stati 21.315 e i264. Sempre nelle ultime 24 ore, Sono stati effettuati 179.015 tamponi molecolari e antigenici per ilnelle ultime 24 ore in. Ieri i test erano stati 273.966. Un netto calo abituale la domenica.Il tasso di positività (rapporto positivi/test) odierno è dell'8,5%%, ieri era stato del 7,8%, quindi oggi in aumento dello 0,7%. In aumento anche i ricoveri: le terapie intensive che sono 75 in più (+100 ieri), con 243 ingressi del giorno, salgono a quota 3.157 mentre i ricoveri ordinari aumentano di ben 820 unità (ieri +365) e sono in tutto 25.338. Le Regioni più colpite sono ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Amsterdam, si torna a ballare in discoteca: primo test per le riaperture #coronavirus - antonellaa262 : Torna a salire l’indice di contagio da Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 14 marzo riporta 1.823 positi… - simonel78648503 : RT @umbriaOn: #Covid, si torna sotto i 6 mila #casi #attuali. Altri 9 #decessi - umbriaOn : #Covid, si torna sotto i 6 mila #casi #attuali. Altri 9 #decessi - infoitinterno : Scopre di essere positivo al coronavirus, esce dall’ospedale, torna a casa e si toglie la vita -