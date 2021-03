Coronavirus, scatta la nuova stretta. Le regole dal 15 marzo al 6 aprile (Di lunedì 15 marzo 2021) Coronavirus, le regole dal 15 marzo fino al 6 aprile. Cosa si può fare e quali sono i divieti. Con il nuovo decreto legge (che sostituisce il dpcm del 2 marzo), il governo cambia nuovamente le regole che saranno in vigore dal 15 marzo fino al prossimo 6 aprile, nella speranza che le nuove restrizioni a quel punto possano essere almeno parzialmente allentate. Coronavirus, le regole dal 15 marzo al 6 aprile Dalla metà del mese di marzo fino ai primi di aprile scompare la zona Gialla. Il governo infatti ha disposto che anche le regioni con numeri da zona Gialla adottino le regole della zona Arancione. L’Italia ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 15 marzo 2021), ledal 15fino al 6. Cosa si può fare e quali sono i divieti. Con il nuovo decreto legge (che sostituisce il dpcm del 2), il governo cambiamente leche saranno in vigore dal 15fino al prossimo 6, nella speranza che le nuove restrizioni a quel punto possano essere almeno parzialmente allentate., ledal 15al 6Dalla metà del mese difino ai primi discompare la zona Gialla. Il governo infatti ha disposto che anche le regioni con numeri da zona Gialla adottino ledella zona Arancione. L’Italia ...

