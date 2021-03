Coronavirus, oggi nel Lazio 1.536 nuovi casi. Aumentano i morti e le terapie intensive, ecco il bollettino delle Asl (Di lunedì 15 marzo 2021) Primo giorno per il Lazio in zona rossa. Nelle ultime 24 ore su quasi 12.000 tamponi (-4.256 rispetto alla giornata di ieri) e oltre 6.000 antigenici (per un totale di oltre 18.000 test) si sono registrati 1.536 nuovi casi positivi. 20 i pazienti deceduti e 664 quelli guariti. “Diminuiscono i casi, mentre Aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 8%. I casi a Roma città sono a quota 800. oggi superata la quota delle 700 mila vaccinazioni nel Lazio e sono 200 mila le persone che hanno ricevuto la doppia somministrazione. Sono circa 250 mila le vaccinazioni per gli over 80 anni (80% ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 marzo 2021) Primo giorno per ilin zona rossa. Nelle ultime 24 ore su quasi 12.000 tamponi (-4.256 rispetto alla giornata di ieri) e oltre 6.000 antigenici (per un totale di oltre 18.000 test) si sono registrati 1.536positivi. 20 i pazienti deceduti e 664 quelli guariti. “Diminuiscono i, mentrei decessi, i ricoveri e le. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 8%. Ia Roma città sono a quota 800.superata la quota700 mila vaccinazioni nele sono 200 mila le persone che hanno ricevuto la doppia somministrazione. Sono circa 250 mila le vaccinazioni per gli over 80 anni (80% ...

