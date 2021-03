Coronavirus oggi: bollettino con i contagi Covid del 15 marzo 2021. Dati Italia e Regioni (Di lunedì 15 marzo 2021) bollettino Covid di oggi sull'andamento dell'epidemia in Italia , nel primo giorno di zona rossa o arancione in quasi tutto il paese. L'ultimo decreto Draghi ha imposto, infatti, nuove restrizioni ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021)disull'andamento dell'epidemia in, nel primo giorno di zona rossa o arancione in quasi tutto il paese. L'ultimo decreto Draghi ha imposto, infatti, nuove restrizioni ...

