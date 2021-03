Coronavirus | Mosca punta l’Europa | «Accordi per la produzione in Italia | Germania | Francia e Spagna» Fauci | «Non facciamo come gli italiani o chiudiamo»

(Di lunedì 15 marzo 2021) RUSSIA EPA/MOHAMED MESSARA Somministrazione del vaccino russo in Tunisia Il Fondo Russo per gli Investimenti Diretti: «In corso negoziati per aumentare lanell’Ue»ritiene che vi sia una «politicizzazione» del processo di autorizzazione del vaccino russo Sputnik V nell’Unione europea. È quanto dichiarato oggi da Dmitri Peskov, portavoce del presidente russo Vladimir Putin. Tuttavia, proprio oggi,riportato dall’agenzia di stampa Interfax, diversisono stati raggiunti per ladel vaccino russo, Sputnik V, «in». La conferma è arrivata dal Fondo Russo per gli Investimenti Diretti (RDIF): «Sono in corso negoziati con un certo numero di altri produttori ...

Advertising

Ettore572 : RT @LaPresse_news: Mosca: “Accordi con Italia-Spagna-Francia-Germania su Sputnik V” - EmilioBerettaF1 : Coronavirus nel mondo, Mosca: aziende di Italia, Francia, Germania e Spagna produrranno Sputnik - danielecina : L'annuncio di Mosca: accordi per la produzione di Sputnik con Italia, Francia, Germania e Spagna - TuttoQuaNews : RT @LaPresse_news: Mosca: “Accordi con Italia-Spagna-Francia-Germania su Sputnik V” - vacirca_aldo : RT @LaPresse_news: Mosca: “Accordi con Italia-Spagna-Francia-Germania su Sputnik V” -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Mosca

la Repubblica

" Il Fondo sovrano russo (Rdif) ha annunciato che gli accordi di produzione per il vaccino Sputnik V contro il Covid - 19 sono stati raggiunti 'con aziende in Italia, Spagna, Francia e Germania',......a punto dal Centro nazionale di ricerca epidemiologica e microbiologica russo Gamaleya di. Si ... che codifica per le proteina Spike delSars - CoV - 2, ma utilizzando come vettori due ...Mosca – Il Fondo sovrano russo (Rdif) ha annunciato che gli accordi di produzione per il vaccino Sputnik V contro il Covid-19 sono stati raggiunti «con aziende in Italia, Spagna, Francia e Germania», ...MOSCA. Il Fondo sovrano russo (Rdif) ha annunciato che gli accordi di produzione per il vaccino Sputnik V contro il Covid-19 sono stati raggiunti «con aziende in Italia, Spagna, Francia e Germania», i ...