Coronavirus, lunedì 15 marzo: sono 1.536 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma – “Oggi nel Lazio, su quasi 12mila tamponi e oltre 6mila antigenici per un totale di oltre 18mila test, si registrano 1.536 casi positivi, 20 decessi e 664 guariti. Diminuiscono i casi, mentre aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende all’8%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato. A Roma i nuovi casi sono 806. Nella Asl Roma 1 sono 341 e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. sono cinque i ricoveri. Si registrano due decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 329 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma – “Oggi nel, su quasi 12mila tamponi e oltre 6mila antigenici per un totale di oltre 18mila test, si registrano 1.536 casi positivi, 20 decessi e 664 guariti. Diminuiscono i casi, mentre aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende all’8%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato. A Roma icasi806. Nella Asl Roma 1341 e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto.cinque i ricoveri. Si registrano due decessi con patologie. Nella Asl Roma 2329 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. ...

