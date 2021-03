Coronavirus, l’Oms avverte: «Non ci sono le condizioni per il passaporto vaccinale». Fauci: «Non facciamo come gli italiani o chiudiamo» (Di lunedì 15 marzo 2021) OMS EPAI pass elettronici di protezione dal Coronavirus? Sarebbe bello ma non ci sono ancora le condizioni. «Attualmente non c’è una raccomandazione sanitaria internazionale sull’utilizzo di passaporti vaccinali per viaggi internazionali, né ci sono le condizioni per proporlo», dice oggi Katherine O’Brien, direttrice del dipartimento d’immunizzazione dell’Oms, in audizione al Parlamento europeo. L’organizzazione mondiale della Salute è favorevole ai pass elettronici «per i singoli». Ma, si avverte, da un punto di vista internazionale «non ci sono le condizioni» per mandarli avanti. «Mancano le prove su quanto i vaccini proteggano» e ci sono problematiche «per gli spostamenti, tenendo presente che per il momento ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 marzo 2021) OMS EPAI pass elettronici di protezione dal? Sarebbe bello ma non ciancora le. «Attualmente non c’è una raccomandazione sanitaria internazionale sull’utilizzo di passaporti vaccinali per viaggi internazionali, né cileper proporlo», dice oggi Katherine O’Brien, direttrice del dipartimento d’immunizzazione del, in audizione al Parlamento europeo. L’organizzazione mondiale della Salute è favorevole ai pass elettronici «per i singoli». Ma, si, da un punto di vista internazionale «non cile» per mandarli avanti. «Mancano le prove su quanto i vaccini proteggano» e ciproblematiche «per gli spostamenti, tenendo presente che per il momento ...

