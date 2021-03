Coronavirus | le nuove regole da rispettare in zona rossa

Advertising

MaurizioTorchi2 : RT @adrianobusolin: BASTA PAGARE #F24 PER MANTENERE STA PLETORA DI #MANGIAPANEATRADIMENTO DELLE ISTITUZIONI - pu24it : Coronavirus Marche: 415 casi su 1251 nuove diagnosi. Pesaro-Urbino: 26 casi | - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, da oggi l’Italia è tutta rossa o arancione. Spostamenti, negozi, sport, autodichiarazione: le nuove regol… - GDS_it : #Coronavirus, Locatelli: 'Siamo a ridosso del picco, contagi in giù con nuove regole' - We_Pesaro : RT @MarcheNews: #Coronavirus #Marche #15Marzo: 2653 tamponi (1251 nuove diagnosi). I positivi nel percorso nuove diagnosi: 103 in provincia… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuove

... concerti, stadi a coloro che sono stati vaccinati (vale 6 mesi) o a chi è guarito dal(... Da due giorni infatti - secondo lenorme seguite al calo dei casi - i tifosi delle squadre ...I positivi nel percorsodiagnosi sono 415 (103 in provincia di Macerata, 219 in provincia di Ancona, 26 in provincia di Pesaro - Urbino, 32 in provincia di Fermo, 23 in provincia di Ascoli ...Da lunedì 15 marzo il Friuli Venezia Giulia è in zona rossa per quanto riguarda le restrizioni per il contenimento della pandemia da Covid-19. La regola generale, per la zona rossa, è che non si può a ...Da oggi, 15 marzo, la disponibilità dei letti “dedicati”. Il direttore Bisetto: «Siamo strutturati per curare pazienti di media gravità» Altri 110 posti pronti a Vittorio ...