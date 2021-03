Coronavirus Italia, il bollettino del 15 marzo 2021: 15.276 nuovi casi e 354 decessi. Tasso di positività all’8,53% (Di lunedì 15 marzo 2021) Sono 15.276 nuovi casi di Coronavirus in Italia e 354 i decessi registrati nelle ultime 24 ore.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a lunedì 15 marzo 2021. In basso i dati aggiornati sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. Attualmente positivi: 530.357 Deceduti: 102.499 (+354) Dimessi/Guariti: 2.605.538 (+15.807) Ricoverati: 28.495 (+895) Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.157 (+75) Tamponi: 44.802.319 (+179.015) Totale casi: 3.238.394 (+15.267, +0,47%) Leggi su mediagol (Di lunedì 15 marzo 2021) Sono 15.276diine 354 iregistrati nelle ultime 24 ore.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a lunedì 15. In basso i dati aggiornati sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. Attualmente positivi: 530.357 Deceduti: 102.499 (+354) Dimessi/Guariti: 2.605.538 (+15.807) Ricoverati: 28.495 (+895) Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.157 (+75) Tamponi: 44.802.319 (+179.015) Totale: 3.238.394 (+15.267, +0,47%)

