Coronavirus | incendiato il portone dell’Istituto Superiore di Sanità

Advertising

FirenzePost : Coronavirus: incendiato il portone dell’Istituto Superiore di San ità - malatest12 : RT @wikilao: Ignoti hanno incendiato il portone d'ingresso dell'Istituto Superiore di Sanità, a Roma. Fiamme spente da CC intervenuti con e… - Laopetrilli : RT @wikilao: Ignoti hanno incendiato il portone d'ingresso dell'Istituto Superiore di Sanità, a Roma. Fiamme spente da CC intervenuti con e… - wikilao : Ignoti hanno incendiato il portone d'ingresso dell'Istituto Superiore di Sanità, a Roma. Fiamme spente da CC interv… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus incendiato

Read More News Roma,portone dell'Istituto superiore di Sanità (Iss) 14 Marzo 2021 Hanno ... i dati per regioni 14 marzo 14 Marzo 2021 Sono 21.315 i contagi dain Italia oggi, 14 ...Read More News Roma,portone dell'Istituto superiore di Sanità (Iss) 14 Marzo 2021 Hanno ... i dati per regioni 14 marzo 14 Marzo 2021 Sono 21.315 i contagi dain Italia oggi, 14 ...I responsabili si sono dati alla fuga. Sul posto i carabinieri che indagano sull'accaduto. Il portone è stato danneggiato dalle fiamme Portone ISS in serata è stato cosparso di liquido infiammabile e ...Un incendio scoppiato in un appartamento di via Pastore 6 a Settimo Milanese ha costretto decine di persone ad evacuare nel cortile.