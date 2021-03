Coronavirus in Toscana: 11 morti, oggi 15 marzo. E 1.106 nuovi contagi. (Di lunedì 15 marzo 2021) Sono 11 i morti per Coronavirus di oggi, 15 marzo, in Toscana: si tratta di 7 uomini e 4 donne, con età media di 82 anni. Cala leggermente, ma è sempre elevato, il numero dei nuovi positivi: 1.106 (1.085 confermati con tampone molecolare e 21 da test rapido antigenico) con età media di 44 anni (il 22% ha meno di 20 anni, il 19% tra 20 e 39 anni, il 32% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, l’8% ha 80 anni o più) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 15 marzo 2021) Sono 11 iperdi, 15, in: si tratta di 7 uomini e 4 donne, con età media di 82 anni. Cala leggermente, ma è sempre elevato, il numero deipositivi: 1.106 (1.085 confermati con tampone molecolare e 21 da test rapido antigenico) con età media di 44 anni (il 22% ha meno di 20 anni, il 19% tra 20 e 39 anni, il 32% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, l’8% ha 80 anni o più) L'articolo proviene da Firenze Post.

