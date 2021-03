Coronavirus in Toscana, 1.106 nuovi casi (età media di 44 anni) e 11 decessi (Di lunedì 15 marzo 2021) Lunedì 15 marzo gli attualmente positivi sono 24.566. I ricoverati sono 1.643 (44 in più rispetto al giorno precedente), di cui 241 in terapia intensiva (5 in più) Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 15 marzo 2021) Lunedì 15 marzo gli attualmente positivi sono 24.566. I ricoverati sono 1.643 (44 in più rispetto al giorno precedente), di cui 241 in terapia intensiva (5 in più)

