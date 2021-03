Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 15 marzo: 15.267 nuovi casi e 354 morti (Di lunedì 15 marzo 2021) I dati di lunedì 15 marzo. Meno contagi con meno tamponi (179.015). Il tasso di positività sale all’8,5%: per la prima sopra l’8% da quando sono stati aggiunti i test rapidi. Più colpite Emilia-Romagna (+2.822) e Lombardia (+2.185). Aumentano di 820 unità i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari Leggi su corriere (Di lunedì 15 marzo 2021) I dati di lunedì 15. Meno contagi con meno tamponi (179.015). Il tasso di positività sale all’8,5%: per la prima sopra l’8% da quando sono stati aggiunti i test rapidi. Più colpite Emilia-Romagna (+2.822) e Lombardia (+2.185). Aumentano di 820 unità i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari

