Coronavirus in Italia, cresce ancora tasso positività. Caso AstraZeneca, OMS rassicura (Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) – Sono 15.267 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 179.015 tamponi effettuati con il tasso di positività che sale all’8,5% . ancora alto il numero delle vittime, 354. Questi i dati del bollettino di oggi lunedì 15 marzo sulla situazione epidemica in Italia. La regione con il più alto numero di infezioni giornaliero è l’Emilia Romagna seguita dalla Lombardia. Intanto, stop agli spostamenti verso le seconde case in Campania, dal 18 marzo al 5 aprile. E’ quanto stabilisce l’ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Vietati gli spostamenti dal comune di residenza, domicilio o dimora abituale sul territorio della Campania verso le seconde case in ambito regionale, salvo che per comprovati motivi di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) – Sono 15.267 i nuovi contagi dainnelle ultime 24 ore a fronte di 179.015 tamponi effettuati con ildiche sale all’8,5% .alto il numero delle vittime, 354. Questi i dati del bollettino di oggi lunedì 15 marzo sulla situazione epidemica in. La regione con il più alto numero di infezioni giornaliero è l’Emilia Romagna seguita dalla Lombardia. Intanto, stop agli spostamenti verso le seconde case in Campania, dal 18 marzo al 5 aprile. E’ quanto stabilisce l’ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Vietati gli spostamenti dal comune di residenza, domicilio o dimora abituale sul territorio della Campania verso le seconde case in ambito regionale, salvo che per comprovati motivi di ...

