Coronavirus in Campania, i dati del 14 marzo: 1.823 nuovi positivi e 1.737 guariti (Di lunedì 15 marzo 2021) Torna a salire l’indice di contagio da Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 14 marzo dell’unità di Crisi regionale riporta 1.823 positivi su 12.652 tamponi effettuati. Sono 1.823 i casi di positività al Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore. Dei nuovi ammalati 607 sono sintomatici; i tamponi eseguiti nell’ultima giornata sono stati complessivamente Leggi su 2anews (Di lunedì 15 marzo 2021) Torna a salire l’indice di contagio dain: il bollettino di ieri 14dell’unità di Crisi regionale riporta 1.823su 12.652 tamponi effettuati. Sono 1.823 i casi dità alinnelle ultime 24 ore. Deiammalati 607 sono sintomatici; i tamponi eseguiti nell’ultima giornata sono stati complessivamente

