Coronavirus, il ministero della Salute francese: «Scoperta una nuova variante in Bretagna che sfugge ai tamponi» – Il documento (Di martedì 16 marzo 2021) Un nuovo cluster di Sars-CoV2, con un numero sufficiente di casi per essere definito una nuova variane. Il Directeur General de la Santé Jerome Salomon ha spiegato con un comunicato destinato a tutti i professionisti del settore sanitario della Francia che dalle ricerche fatte su diversi casi è stata rilevata una nuova variante del Coronavirus. Sarebbe stata Scoperta in Bretagna e sarebbbe in grado di sfuggire ai tamponi nasofaringei. Si legge infatti nel documento: «A seguito del rilevamento di diversi casi con una ripetuta discordanza tra i segni clinici indicativi di Covid-19 e risultati negativi di RT-PCR eseguiti su tampone nasofaringeo, sono state condotte indagini epidemiologiche e virologiche». I risultati dei test hanno ... Leggi su open.online (Di martedì 16 marzo 2021) Un nuovo cluster di Sars-CoV2, con un numero sufficiente di casi per essere definito unavariane. Il Directeur General de la Santé Jerome Salomon ha spiegato con un comunicato destinato a tutti i professionisti del settore sanitarioFrancia che dalle ricerche fatte su diversi casi è stata rilevata unadel. Sarebbe stataine sarebbbe in grado di sfuggire ainasofaringei. Si legge infatti nel: «A seguito del rilevamento di diversi casi con una ripetuta discordanza tra i segni clinici indicativi di Covid-19 e risultati negativi di RT-PCR eseguiti su tampone nasofaringeo, sono state condotte indagini epidemiologiche e virologiche». I risultati dei test hanno ...

Advertising

RegLombardia : #Covid19 Considerato l'aggravarsi del quadro epidemiologico, la nuova ordinanza del Ministero della Salute colloca… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Sono appena 15.267 i positivi al test del #coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sal… - InformazioneOg : Non ci dobbiamo illudere se oggi nel sentire il #bollettino #Covid, diffuso del Ministero della Salute, sentiamo di… - AleRepossi : #Covid19: sono 88 i nuovi casi di positività in provincia di #Pavia. I dati del Ministero della Salute e di Region… - Arandarko : RT @LucaGattuso: In questi due grafici la progressione del numero dei decessi in base ai dati forniti dal Ministero della Salute. La linea… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ministero L'Italia sospende AstraZeneca. Stop anche in altri Paesi Lo annuncia il ministero tedesco della Sanità, aggiungendo che l'Ema deciderà 'se e come la nuova ...se sospendere in Spagna la somministrazione del vaccino di AstraZeneca contro il coronavirus. La ...

Covid: calo netto positivi,ma - 95 mila test. Aumentano morti Sono appena 15.267 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 21.315, oltre 6 mila in più, ma i tamponi e test antigenici sono calati di quasi 95 mila unità. ...

Coronavirus ultime notizie. Figliuolo firma l'ordinanza: vaccini residui a soggetti disponibili Il Sole 24 ORE Spostamenti, parchi e attività fisica in zona rossa: ecco le risponde ai dubbi nel FAQ del Governo Il Governo ha risposto ad alcune delle domande più frequenti relative agli spostamenti consentiti e non nella zona rossa, alla luce del nuovo Decreto Legge in vigore dal 15 marzo al 6 aprile. Ecco le ...

COVID-19: le nuove misure per il virus e il lavoro in modalità agile Roma, 16 Mar – In relazione ai dati non confortanti riguardo alla diffusione nel territorio italiano del virus SARS-CoV-2 e delle sue varianti, dopo il recente Decreto del Presidente del Consiglio dei ...

Lo annuncia iltedesco della Sanità, aggiungendo che l'Ema deciderà 'se e come la nuova ...se sospendere in Spagna la somministrazione del vaccino di AstraZeneca contro il. La ...Sono appena 15.267 i positivi al test delin Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati deldella Salute. Ieri erano stati 21.315, oltre 6 mila in più, ma i tamponi e test antigenici sono calati di quasi 95 mila unità. ...Il Governo ha risposto ad alcune delle domande più frequenti relative agli spostamenti consentiti e non nella zona rossa, alla luce del nuovo Decreto Legge in vigore dal 15 marzo al 6 aprile. Ecco le ...Roma, 16 Mar – In relazione ai dati non confortanti riguardo alla diffusione nel territorio italiano del virus SARS-CoV-2 e delle sue varianti, dopo il recente Decreto del Presidente del Consiglio dei ...