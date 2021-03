Coronavirus, il bollettino di oggi 15 marzo: i nuovi casi Covid e la mappa dei contagi (Di lunedì 15 marzo 2021) I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: tutti i dati in diretta dalle regioni. Gli aggiornamenti sull'emergenza Coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute ... Leggi su today (Di lunedì 15 marzo 2021) I, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: tutti i dati in diretta dalle regioni. Gli aggiornamenti sull'emergenzain Italia neldel ministero della Salute ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Covid Veneto, Zaia: "Oggi 841 contagi". I dati del 15 marzo Il bollettino della regione: nelle ultime 24 ore 11.733 tamponi, 10 i morti. Indice di positività al 7,17% Sono 841 i nuovi contagi di Coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 15 marzo, illustrato dal presidente della regione Luca Zaia nel consueto punto stampa. Si registrano altri 10 morti, un dato che porta a 10.116 il ...

Coronavirus, il bollettino di oggi 15 marzo: i nuovi casi Covid e la mappa dei contagi I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: tutti i dati in diretta dalle regioni. Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi, lunedì 15 marzo ...

Coronavirus oggi: bollettino covid 15 marzo. Dati e contagi nelle Marche il Resto del Carlino Coronavirus: altri 26 contagi a fronte di 6 guariti e c'è un decesso RIETI - Coronavirus: 26 nuovi contagi a fronte di 6 guariti con il totale che sale a 891. Si conta anche un decesso. Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite ...

Covid Basilicata, oggi 67 contagi: dati bollettino 15 marzo Sono 67 i nuovi contagi di Coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 15 marzo. Zero i morti nelle ultime 24 ore, secondo quanto ...

