Coronavirus, anche l’Olanda blocca AstraZeneca per verifiche. Fauci: «Non facciamo come in Italia: teniamo la mascherina o chiudiamo» (Di lunedì 15 marzo 2021) OLANDA EPA/Liselotte Sabroe Una fiala del vaccino AstraZenecaIl governo olandese mette in pausa AstraZeneca Dopo l’Irlanda, anche l’Olanda ha deciso di sospendere in via precauzionale la somministrazione del vaccino anti Coronavirus prodotto da AstraZeneca. La decisione del governo olandese arriva dopo l’indicazione dell’agenzia per il farmaco nazionale sulla base delle segnalazioni di decessi in Danimarca e Norvegia per «possibili effetti collaterali». Secondo il ministro della Salute olandese, Hugo de Jorge, lo stop ad AstraZeneca dovrà servire a sgombrare il campo da ogni incertezza sulla sicurezza del vaccino: «La questione cruciale è se si tratta di reclami dopo la vaccinazione o dovuti alla vaccinazione – ha detto de Jorge – Non dovrebbero esserci dubbi ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 marzo 2021) OLANDA EPA/Liselotte Sabroe Una fiala del vaccinoIl governo olandese mette in pausaDopo l’Irlanda,ha deciso di sospendere in via precauzionale la somministrazione del vaccino antiprodotto da. La decisione del governo olandese arriva dopo l’indicazione dell’agenzia per il farmaco nazionale sulla base delle segnalazioni di decessi in Danimarca e Norvegia per «possibili effetti collaterali». Secondo il ministro della Salute olandese, Hugo de Jorge, lo stop addovrà servire a sgombrare il campo da ogni incertezza sulla sicurezza del vaccino: «La questione cruciale è se si tratta di reclami dopo la vaccinazione o dovuti alla vaccinazione – ha detto de Jorge – Non dovrebbero esserci dubbi ...

