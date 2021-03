Coronavirus, 354 morti nelle ultime 24 ore (ieri: 264). I pazienti in terapia intensiva salgono a 3.157 (Di lunedì 15 marzo 2021) Il bollettino del 15 marzo Altri 354 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Stando al bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute il numero totale sale così a 102.499. ieri i decessi erano stati 264. Cala il numero di casi positivi: sono +15.627 contro i +21.315 di ieri. Le Regioni che registrano l’aumento di casi più grande sono l’Emilia Romagna (+2.822), la Lombardia (+2.185) e la Campania (+1.823). Il numero di persone attualmente positive al virus in Italia è 530.357. La situazione negli ospedali italiani Gli ospedali italiani registrano altri 243 nuovi ingressi in terapia intensiva per un totale di 3.157 pazienti ricoverati. ieri i nuovi ingressi erano stati 100. Sono 25.388 ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 marzo 2021) Il bollettino del 15 marzo Altri 354 i decessi dasegnalati in Italia24 ore. Stando al bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute il numero totale sale così a 102.499.i decessi erano stati 264. Cala il numero di casi positivi: sono +15.627 contro i +21.315 di. Le Regioni che registrano l’aumento di casi più grande sono l’Emilia Romagna (+2.822), la Lombardia (+2.185) e la Campania (+1.823). Il numero di persone attualmente positive al virus in Italia è 530.357. La situazione negli ospedali italiani Gli ospedali italiani registrano altri 243 nuovi ingressi inper un totale di 3.157ricoverati.i nuovi ingressi erano stati 100. Sono 25.388 ...

