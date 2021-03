Coronavirus | 15 267 nuovi casi e 354 decessi

(Di lunedì 15 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 15.267 idiin Italia (ieri 21.315) a fronte di 179.015 tamponi effettuati, determinando un tasso di positività dell' 8,53%. E' quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Isono stati 354 nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 264 registrati ieri. I guariti sono 15.807 e gli attuali positivi scendono a 530.357 (909 in meno rispetto a ieri). I ricoverati nei reparti ordinari sono 25.338, 820 in più rispetto a ieri. Le terapie intensive sono a 3.157 ricoverati (+75 unità) con 243ingressi. In isolamento domiciliare sono 501.862 persone. La regione con il maggior numero diè la Lombardia (2.185), seguita da Emilia-Romagna (2.822), e Campania (1.823).(ITALPRESS).

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 15/03/21 • Attualmente positivi: 530.357 • Deceduti: 102.499 (+354) • Dimessi/Guariti: 2.605.538 (… - repubblica : Coronavirus in Italia, bollettino di oggi 15 marzo: 15.267 nuovi casi e 354 morti - RaiNews : #Coronavirus, 15.267 nuovi casi e 354 morti nelle ultime 24 ore in Italia - irejdoc1897 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 15/03/21 • Attualmente positivi: 530.357 • Deceduti: 102.499 (+354) • Dimessi/Guariti: 2.605.538 (+15.807)… - ninoBertolino : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 15/03/21 • Attualmente positivi: 530.357 • Deceduti: 102.499 (+354) • Dimessi/Guariti: 2.605.538 (+15.807)… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 267

I dati della Protezione Civile pubblicati dal ministero della Salute Sono 15.i contagi dain Italia oggi, lunedì 15 marzo, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri registrati altri 354 morti, un dato ...Sono 15.i nuovi casi diregistrati in Italia, a fronte di 179.015 tamponi processati. Il tasso di positività si attesta all'8,5%, in aumento rispetto al 7,78% di domenica. Nelle ultime 24 ore ...Salgono i ricoveri in area non critica (820 in più rispetto a ieri) e in Terapia intensiva (più 75). Il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è di 179.015 (ieri erano stati 273.966) con un rapp ...Emergenza Coronavirus oggi 15 marzo in Italia: tornano a scendere gli attualmente positivi, dati e situazione aggiornata.