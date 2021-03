Coronavirus, 15.267 nuovi casi e 354 decessi (Di lunedì 15 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 15.267 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 21.315) a fronte di 179.015 tamponi effettuati, determinando un tasso di positività dell’ 8,53%. E’ quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. I decessi sono stati 354 nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 264 registrati ieri. I guariti sono Leggi su ilmattinodisicilia (Di lunedì 15 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 15.267 idiin Italia (ieri 21.315) a fronte di 179.015 tamponi effettuati, determinando un tasso di positività dell’ 8,53%. E’ quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Isono stati 354 nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 264 registrati ieri. I guariti sono

