(Di lunedì 15 marzo 2021) Fabrizio'si èanche stanotte, si è piantato una penna biro in un braccio e va avanti con lo sciopero della fame. Non si fermerà e io'. Lo ha spiegato l'...

Advertising

MediasetTgcom24 : Corona, l'avvocato: 'Si è ferito ancora, sono molto preoccupato' #FabrizioCorona - filipponico1962 : #lavitaindiretta #NonelArena prendo atto che lo stesso Avvocato patrocina Corona e le ragazze presuntivamente viole… - BADU____ : L’avvocato di #fabriziocorona : “Non sta bene” Eh, Ce ne eravamo accorti. #Corona #15Marzo - itbread : @ilgiornale io direi basta con questo Corona. Ci sono gli addetti e un buon avvocato che lo difende. Lasciamo a lor… - infoitcultura : Come sta Fabrizio Corona: parla l'avvocato Ivano Chiesa -

Ultime Notizie dalla rete : Corona avvocato

Fabrizio'si è ferito anche stanotte, si è piantato una penna biro in un braccio e va avanti con lo sciopero della fame. Non si fermerà e io sono molto preoccupato'. Lo ha spiegato l'Ivano ...Fabrizio"si è ferito anche stanotte, si è piantato una penna biro in un braccio, e va avanti con lo ... Lo ha spiegato il suo legale, l'Ivano Chiesa , a proposito delle condizioni dell'...Più che dimezzati i contagi in Lombardia, che da 4.334 scendono a 2.185 ma con un tasso di positività che invece sale dal 9,6 al 10,1% In controtendenza rispetto alle altre regioni il Piemonte dove sa ...Dopo aver cominciato lo sciopero della sete e della fame, da qualche giorno, Corona la scorsa notte avrebbe cercato di ferirsi con una penna. Lo ha dichiarato uno dei suoi avvocati, Cristina Morrone, ...