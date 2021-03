Coppia anziana investita da ambulanza, i soccorritori scappano poco dopo (Di lunedì 15 marzo 2021) Un’anziana Coppia è stata investita da un’ambulanza all’interno del Policlinico San Matteo di Pavia, i soccorritori sono scappati poco dopo. Una Coppia anziana è stata travolta da un’ambulanza mentre attraversava le strisce pedonali all’interno del Policlinico San Matteo di Pavia. Marito e moglie, di 81 e 83 anni, sono stati investiti da un veicolo di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 15 marzo 2021) Un’è statada un’all’interno del Policlinico San Matteo di Pavia, isono scappati. Unaè stata travolta da un’mentre attraversava le strisce pedonali all’interno del Policlinico San Matteo di Pavia. Marito e moglie, di 81 e 83 anni, sono stati investiti da un veicolo di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Umbertofebo : @bertero_g @mattucel Io ci vado in ore non 'canoniche' alle 8 al mattino o alle 19 la sera e se vedo una coppia anz… - Mirtillas : @La_Connie_ Connie cosa molto simile anche qui. Coppia anziana di dirimpettai in isolamento fiduciario o positivi,… - MeryPirozzi : RT @AEbestof: E:«La vera pazza della coppia è lei!» La più saggia? A:«Lei perchè è più anziana» ?????? - ChiaraRommi : RT @AEbestof: E:«La vera pazza della coppia è lei!» La più saggia? A:«Lei perchè è più anziana» ?????? - AEbestof : E:«La vera pazza della coppia è lei!» La più saggia? A:«Lei perchè è più anziana» ?????? -