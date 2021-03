Coppa Italia | a Tarvisio bronzo per Maria Eugenia Boccardi nella 10 km in tecnica classica

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 15 marzo 2021) Le nevi dihanno riservato piacevoli sorprese per l’Underup Ski Team Bergamo. La formazione di Parre ha infatti conquistato il podio10 chilometri femminile ingrazie a un’ottima prestazione di. Sotto un’intensa nevicata, la 20enne di Rovereto ha chiuso la prova tricolore in terza posizione, distante 1’10” da Ilaria Debertolis (Fiamme Oro Moena). In grado di precedere di un secondo la compagna di squadra Michaela Patscheider, la giovane trentina è risultata al traguardo sia la miglior Under 23 che la miglior civile in gara così come il collega Luca Compagnoni. In chiave orobica da segnalare la decima posizione di Valentina Maj (Carabinieri) che ha terminato la propria prova distante dalle migliori. Discorso diverso ...