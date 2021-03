Coppa America, New Zealand vince gare 7 e 8: vantaggio di 5 - 3 su Luna Rossa (Di lunedì 15 marzo 2021) New Zealand ha vinto entrambe le gare della notte, 7 e 8, della finale della 36esima America's Cup di vela portandosi in vantaggio 5 - 3 sugli sfidanti di Luna Rossa. Nel campo di regata della baia di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 15 marzo 2021) Newha vinto entrambe ledella notte, 7 e 8, della finale della 36esima's Cup di vela portandosi in5 - 3 sugli sfidanti di. Nel campo di regata della baia di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Coppa America: a New Zealand gara 8, 5-3 su Luna Rossa - Sport - ANSA - Agenzia_Ansa : Coppa America: Luna Rossa vince gara 5 e si porta sul 3-2 - Ultima Ora - ANSA - Agenzia_Ansa : Rimane in parità la sfida tra Luna Rossa e New Zealand: adesso sono 3-3. Il team italiano si è aggiudicato la prima… - MarcoAsti1978 : Coppa America, gare 7-8: New Zealand allunga, 5-3 su Luna Rossa - Maryeterngif1 : Coppa America: New Zealand vince gare 7 e 8 vantaggio 5-3 su Luna Rossa - NOTIZIE SPORTIVE -