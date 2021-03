Coppa America: Luna Rossa perde una clamorosa occasione (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo le iniziali due ottime partenze, l’imbarcazione italiana perde terreno nella Coppa America facendosi superare dal New England Nonostante il brillante inizio che vede l’imbarcazione nostrana, Luna Rossa, dare un notevole distacco agli avversari, la seconda prova risulta essere davvero pessima per gli italiani impegnati nella Coppa America. Già dalla prima tappa è possibile vedere la vela di Bertelli agguerrita e con voglia di fare, dando del filo da torcere al New England che cerca in tutti modi di rientrare in gara e superarla. Le cose però cambiano nelle fasi finali della prima regata, con il team “kiwi” che riesce a recuperare lo svantaggio datogli dagli italiani, una Coppa America davvero a cardiopalma. Si arriva così ... Leggi su zon (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo le iniziali due ottime partenze, l’imbarcazione italianaterreno nellafacendosi superare dal New England Nonostante il brillante inizio che vede l’imbarcazione nostrana,, dare un notevole distacco agli avversari, la seconda prova risulta essere davvero pessima per gli italiani impegnati nella. Già dalla prima tappa è possibile vedere la vela di Bertelli agguerrita e con voglia di fare, dando del filo da torcere al New England che cerca in tutti modi di rientrare in gara e superarla. Le cose però cambiano nelle fasi finali della prima regata, con il team “kiwi” che riesce a recuperare lo svantaggio datogli dagli italiani, unadavvero a cardiopalma. Si arriva così ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Coppa America: a New Zealand gara 8, 5-3 su Luna Rossa - Sport - ANSA - RaiNews : #AmericasCup2021 La settima e ottava regata vanno ai neozelandesi - Gazzetta_it : #CoppaAmerica: #LunaRossa che rabbia, New Zealand vince due regate è va 5-3 - Marilenapas : RT @RaiNews: #AmericasCup2021 La settima e ottava regata vanno ai neozelandesi - cmqpiena : RT @AssiaVonNeumann: Nella vastità delle cose di cui non voglio sapere nulla credo che la Coppa America sia al primo posto da sempre -