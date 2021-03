Copa America 2021, Australia e Qatar non saranno sostituite (Di lunedì 15 marzo 2021) La Copa America 2021, in programma dall’11 giugno al 10 luglio, si giocherà con sole dieci squadre al via, vale a dire i dieci paesi sudAmericani, senza che siano invitate le consuete due selezioni straniere per portare il numero a dodici e poter strutturare meglio il torneo. Le due canoniche squadre “estranee”, per la verità, erano state invitate, ma sia Australia che Qatar hanno poi declinato l’invito per via dei problemi legate alla pandemia. E’ notizia di oggi che le due nazionali non saranno sostituite dalla Conmebol. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 marzo 2021) La, in programma dall’11 giugno al 10 luglio, si giocherà con sole dieci squadre al via, vale a dire i dieci paesi sudni, senza che siano invitate le consuete due selezioni straniere per portare il numero a dodici e poter strutturare meglio il torneo. Le due canoniche squadre “estranee”, per la verità, erano state invitate, ma siachehanno poi declinato l’invito per via dei problemi legate alla pandemia. E’ notizia di oggi che le due nazionali nondalla Conmebol. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Copa America Udinese, De Paul: 'Quest'anno difficile arrivare a 40 punti. Preferisco l'assist al gol, su Messi e Lautaro...' Io lavoro tutti i giorni per divertirmi con loro in nazionale, abbiamo una grande squadra per la Copa America'. SUGLI ALTRI ARGENTINI - 'Siamo una squadra di 25 - 26, non siamo solo argentini. Per ...

Udinese, De Paul fissa l'obiettivo: 'Voglio divertirmi con Messi e Lauraro in Copa America' Sarebbe bello arrivare alla Coppa America e alle qualificazioni per i Mondiali in una buona forma sarebbe la cosa migliore, se loro stanno bene ci possiamo divertire. Siamo una squadra, lottiamo ogni ...

Copa America confermata: ma niente Australia e Qatar Goal.com Copa America 2021, Australia e Qatar non saranno sostituite La Copa America 2021, in programma dall’11 giugno al 10 luglio, si giocherà con sole dieci squadre al via, vale a dire i dieci paesi sudamericani, senza che siano invitate le consuete due selezioni st ...

Genoa-Udinese, De Paul: "Felice per il gol, ma preferisco gli assist" Mi alleno tutti i giorni per arrivare ai livelli anche dei miei compagni di nazionale, come Messi e Martinez, per far bene sia in Copa America che nella strada per i Mondiali. Genoa-Udinese, De Paul s ...

