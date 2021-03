Cooperativa bagnini di Cervia | il lungomare sia dedicato a Raoul Casadei

(Di lunedì 15 marzo 2021) CERVIA – Il nuovo lungomare di Pinarella e Tagliata di Cervia, in provincia di Ravenna, sia dedicato al Re del liscio, Raoul Casadei: è la proposta lanciata via social dalla Cooperativa bagnini di Cervia. E il post ha subito raccolto numerose adesioni: oltre 10.000 visualizzazioni e 600 like in 24 ore. La dedica della bellissima passeggiata tra la spiaggia e la pineta a Raoul Casadei rappresenterebbe “un omaggio nei confronti di un grande personaggio che è sempre stato un amico”, scrivono i bagnini. “Oltre alle sue doti di musicista e di imprenditore- motivano- Casadei aveva un profondo legame con i bagnini tanto che aveva dedicato loro la Notte del Liscio”.

