Convocazioni Nazionale Under 21: Nicolato chiama 23 Azzurrini (Di lunedì 15 marzo 2021) Il primo passo per gli Azzurrini di Paolo Nicolato è compiuto. Il tecnico italiano, nelle gare che dovrebbero staccare il pass per la fase finale dell’Europeo imminente, ha diramato le Convocazioni della Nazionale Under 21: sono 23 i nomi dei calciatori “chiamati alle armi” per difendere i colori nazionali nelle partite continentali. È un torneo davvero particolare e diverso rispetto al passato: le gare contro Spagna, Repubblica Ceca e padroni di casa serviranno per assicurarsi il pass per la fase finale a otto squadre in programma il prossimo giugno. Ecco la lista dei convocati. Convocazioni Nazionale Under 21: i nomi dei 23 Europeo, ecco le Convocazioni della Nazionale Under ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 15 marzo 2021) Il primo passo per glidi Paoloè compiuto. Il tecnico italiano, nelle gare che dovrebbero staccare il pass per la fase finale dell’Europeo imminente, ha diramato ledella21: sono 23 i nomi dei calciatori “ti alle armi” per difendere i colori nazionali nelle partite continentali. È un torneo davvero particolare e diverso rispetto al passato: le gare contro Spagna, Repubblica Ceca e padroni di casa serviranno per assicurarsi il pass per la fase finale a otto squadre in programma il prossimo giugno. Ecco la lista dei convocati.21: i nomi dei 23 Europeo, ecco ledella...

Advertising

CalciohellasIt : Il difensore dell'Hellas Verona, Pawel Dawidowicz è stato convocato dalla @pzpn_pl - RealMarco94 : Due giovani sorprese nelle convocazioni della nazionale spagnola maggiore ???? Pedri e Bryan Gil ??, non saranno dunq… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: RAI - Nazionale, Mancini: 'Chi ha giocato le qualificazioni per gli Europei avrà dei vantaggi per le convocazioni' http… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: RAI - Nazionale, Mancini: 'Chi ha giocato le qualificazioni per gli Europei avrà dei vantaggi per le convocazioni' http… - susydigennaro : RT @napolimagazine: RAI - Nazionale, Mancini: 'Chi ha giocato le qualificazioni per gli Europei avrà dei vantaggi per le convocazioni' http… -