Controlli anti covid a Giugliano, la Polizia Municipale chiude 3 negozi nel centro storico (Di lunedì 15 marzo 2021) A Giugliano la Polizia Municipale continua a presidiare e tenere sotto controllo il territorio in questo periodo di zona rossa rafforzata. I caschi bianchi nella giornata di oggi hanno sanzionato 3 attività commerciali nel centro storico. Controlli a Giugliano I titolari hanno ricevuto 400 euro di multa e la chiusura per 3 giorni.

