Consumi, il lieve recupero di gennaio non basta: -46% a febbraio. Ristorazione e viaggi, anno nero (Di lunedì 15 marzo 2021) Il mese di febbraio chiude con un calo del -35,8% e, sebbene ci sia un recupero di 22,6 punti percentuali su gennaio, il dato è ancora fortemente negativo. Il lieve miglioramento è dovuto al momentaneo allentamento delle restrizioni in alcune regioni del Paese, ma sull'anno mobile – ultimi 12 mesi – il crollo si attesta al -46,3%. I dati dell'Osservatorio permanente Confimprese-EY sui Consumi di mercato evidenziano una situazione di grande instabilità, che potrebbe mutare nelle prossime settimane non solo a causa delle nuove misure di emergenza sanitaria pronte a essere varate in vista della Pasqua, ma anche del peggioramento generale della curva pandemica. A febbraio continua la discesa della Ristorazione che si conferma il settore con le performance ...

