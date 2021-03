Consiglio di Stato caccia Bannon e sovranisti dalla Certosa di Trisulti

(Di lunedì 15 marzo 2021) “Ildiha deciso. Il seguace dideve lasciare la splendida abbazia di, che non diventerà a questo punto la scuola deide noaltri, che ora al massimo potranno andare in qualche resort di Trump”. Lo annuncia il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, che in questi anni ha supportato, con interrogazioni parlamentari e partecipando alle varie marce, la protesta delle comunità locali contro la decisione di affidare ad un’associazione legata al’Abbazia diin provincia di Frosinone.

Advertising

repubblica : ?? Il Consiglio di Stato ha deciso, i sovranisti di Bannon dovranno lasciare l'abbazia di Trisulti - borghi_claudio : @mannu_piero @Frances43279623 Perchè il consiglio di stato diede torto a Solinas (e secondo me lo salvò da quella c… - repubblica : Certosa di Trisulti, il Consiglio di Stato sfratta i sovranisti di Bannon - tarutac : RT @MilkoSichinolfi: Il Consiglio di Stato sfratta i sovranisti dalla #Certosa di Risulta. Le notizie che scaldano il cuore.. #facciamore… - mariano_perini : RT @iscaramuzzi: Il Consiglio di Stato ha deciso: via definitivamente Steve #Bannon dall'abbazia di #Trisulti, @NFratoianni dixit -

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio Stato

Il Messaggero

... a quanto apprende l'ANSA, lo ha annunciato il 15 marzo durante la riunione deldi ... Nel 2019 il bilancio della Scala, che dal 2006 è in pareggio, èdi 133 milioni di euro, cifra ...Il capogruppo del Pd inregionale, Fabio Pizzul e il capodelegazione in Commissione ... Per questo chiediamo al generale Figliuolo, che ha dichiarato di voler verificare di persone lo...Il Gruppo Pd in Consiglio regionale presenta una mozione che l’Aula approva con voto unanime. La Lega propone emendamenti per seguire le norme di diritto internazionale ...