Congiunti a Pasqua, si possono vedere dopo il nuovo decreto dal 15 marzo 2021? (Di lunedì 15 marzo 2021) L'Italia si prepara a una pesante stretta in vista delle festività Pasquali. L'arrivo delle nuove varianti ha spinto il nuovo Premier Draghi a sostenere la linea dura che ha sempre contraddistinto l'operato del ministro Speranza. Quasi tutto il Bel Paese si avvia verso misure rigidissime a partire dal 15 marzo 2021, con nuove zone rosse. Cosa succede per quanto riguarda i Congiunti? Quando si potranno vedere? Cosa prevede il nuovo decreto legge che entrerà in vigore da lunedì 15 marzo? In molti si stanno chiedendo se nelle prossime settimane potranno vedere il proprio partner, fidanzato o un qualsiasi parente. Tanti sono i dubbi specialmente sugli spostamenti, ora che quasi tutta Italia si trova in zona rossa e ...

